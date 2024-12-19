طالت النفط والكهرباء والموانئ.. غارات إسرائيلية عنيفة في اليمن ردًا على صاروخ حوثي

وبحسب وسائل اعلام حوثية، فإن 4 غارات في صنعاء استهدفت 4 محطات كهربائية، فيما تسببت الغارات بسقوط عدد من الضحايا.بالمقابل، شنت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات طالت موانئ ومنشآت نفطية في الحديدة، وقالت انها تستخدم من قبل الحوثيين في أنشطتها العسكرية.وادت الغارات الى اضرار جسيمة بالبنية التحتية واستشهاد واصابة عدد من المواطنين.