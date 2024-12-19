الجزائرية إيمان خليف تتفوق على نجم برشلونة وبايدن خلال 2024

وتصدرت الملاكمة الجزائرية خليف الشخصيات الرياضية، والشخصيات المهمة التي تم البحث عنها عام 2024.اللافت أن خليف تفوقت على أحد أهم نجوم العام، وهو الإسباني صاحب الأصول المغربية لأمين نجم برشلونة، والمتوج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية.واحتل صدارة لاعبي كرة القدم من حيث البحث على مستوى غوغل، ولكنه جاء في المركز الثالث على مستوى الرياضيين بعد خليف، ثم الملاكم المخضرم مايك تايسون الذي حل في المركز الثاني.فيما جاءت أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز في المركز الرابع، بينما حل اليوتيوبر الأمريكي جاك بول، الذي تحول إلى ملاكم خامسا.وجاء شبكة "ESPN" عن حلول اسم الملاكمة الجزائرية خليف أولا في قائمة الأكثر بحثا بين جميع الرياضيين في العالم لهذا العام، بعد أيام قليلة فقط من وضع قناة CNN الأمريكية لصورة خليف ضمن ألبوم صورها، الذي وثقت به جميع الأحداث التي حصلت في جميع المجالات عام 2024.كما تفوقت خليف في فئة الشخصيات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى جي دي فانس، وهو عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.وخطفت خليف الأضواء بعدما حققت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلو غراما، بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.ونجحت الملاكمة الجزائرية في التغلب على صعوبات عديدة، وحملات التشكيك بأهليتها الجنسية للمشاركة في الأولمبياد الأخيرة.كما تعرضت خليف لحملة كبيرة من الكراهية والتنمر من طرف بعض الشخصيات العالمية، وفي وسائل الإعلام الغربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.