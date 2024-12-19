غزة.. مقتل ضابط إسرائيلي و3 جنود طعنا في مخيم جباليا

وقالت الحركة في بيان: "أحد عناصرنا طعن ضابطا إسرائيليا و3 جنود من نقطة الصفر وأجهز عليهم وغنم أسلحتهم في جباليا".وتشن منذ نهاية تشرين 2023، هجوماً برياً واسعاً على قطاع .واندلعت الحرب في قطاع بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على في السابع من تشرين 2023 ، وتردّ بحملة قصف مدمّر على قطاع وعمليات بريّة ما تسبّب بمقتل قرابة 45 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة التابعة لحكومة حماس في .