الدفاع التركية تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد"

وأضاف نفس المصدر، أن لم تبرم أي هدنة مع قوات الديمقراطية/ قوات الديمقراطية الكردية، وأن التصريحات الأميركية "قد تكون بمثابة تحفظ".وكان المتحدث باسم الأميركية ماثيو ميلر قال، أمس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق بدعم من أميركا في منبج السورية بين وقوات الديمقراطية، وإن تتفاوض حالياً مع الجانبين للمضي قدما في الهدنة، خاصة في كوباني بمنطقة "عين العرب".وأكد أن أنقرة تراقب "كل خطوة تقوم بها الجماعات التي تهدد أمن وسوريا، وتتخذ خطوات استباقية بهدف ردعها".