السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها

وقال السيسي، في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في الإدارية الجديدة، أن مصر تؤكد "دعمها لكل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".ولفت إلى أن "النجاح لن يكتب لأي تصور لليوم التالي في غزة إذا لم يتم تأسيسه على تدشين الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، ومصر تجدد التأكيد على محورية دور "أونروا".وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الثماني النامية، ولحظة استقبال والوفود المشاركة.ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الثماني النامية لـ الاقتصادي.ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.