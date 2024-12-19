واشنطن تعلن: متفائلون بالتوصل لاتفاق مع حماس

الأميركية بلينكن، الخميس، أن بلاده متفائلة بالتوصل لاتفاق مع حماس في قطاع .

ونقلت "إن بي سي" عن قوله، "متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس التي وصلت إلى نقطة لا أحد يستطيع إنقاذها فيها".

وأضاف "يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق"، مشددا "عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وأعرب عن رفضه "احتلال لغزة لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال"، مضيفا "اسرائيل حققت هدفها الأساسي بتدمير حماس ومن مصلحتها أن تجد طريقة للخروج من غزة".