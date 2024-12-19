الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات

أعلنت وزارة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على كيانات.

وقالت الأمريكية في بيان مقتضب، "فرضنا عقوبات جديدة على كيانات على صلة بإيران والحوثيين".

وتفرض الولايات الأمريكية الخزانة، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.