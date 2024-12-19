حديث أممي يخص رفع العقوبات عن سوريا

وقال غوتيريش: "تم فرض العقوبات على نظام الأسد، لقد تغير الوضع، من الواضح أننا نمر بعملية انتقال للسلطة".وأضاف: "في هذه العملية الانتقالية أعتقد أن لدى الجانبين الكثير من العمل للقيام به، لكنني أعتقد أنه سيتم ذلك (رفع العقوبات)".وتابع: "في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه سوريا، يجب أن تكون هناك على الأقل بادرة تضامن مع السوري حتى يتم استيفاء شروط رفع جميع العقوبات".وفي وقت سابق، أعلن مندوب الدائم لدى الأمم فاسيلي نيبينزيا أن تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على .كما أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى غير بيدرسن خلال زيارته إلى دمشق الأحد الماضي، عن أمله في رفع العقوبات عن البلاد بعد تنحية بشار عن السلطة.