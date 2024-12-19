الحوثيون يعلنون مهاجمة هدف عسكري في يافا

أعلنت أنصار الله (الحوثيون)، الخميس، مهاجمة هدف عسكري في يافا المحتلة.



وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، "هاجمنا بمسيرة هدفا عسكريا للعدو في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف "مستعدون لحرب طويلة مع الإسرائيلي إسنادا للمجاهدين في غزة".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.