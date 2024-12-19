موقف أمريكي يخص سوريا: ندعم وقف الأعمال العدائية

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن دعمها وقف الأعمال العدائية في .

وقالت الخارجية الأمريكية، "نتواصل مع كل المجموعات في بما في ذلك هيئة تحرير الشام من أجل العثور على أوستن تايس".

وأضافت أن "وقف إطلاق في شمال لا يزال قائما ونعمل جاهدين على تجنب اندلاع تصعيد في المنطقة"، مشددة "ندعم وقف الأعمال العدائية في كل أرجاء سوريا".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.