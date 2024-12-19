وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول في الأمريكية إلى منذ سنوات عديدة.وتأتي الزيارة ضمن جهود استئناف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية في بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الوفد سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، وهو أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات وقادة الجدد.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأربعاء، إن الولايات ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.وأكد بلينكن في تصريحات نشرت على موقع الخارجية الأمريكية، أن الولايات لن تسمح بأن تكون "أرضا خصبة للإرهاب".وأضاف المسؤول الأمريكي: "سارعنا بمحاولة خلق توافق بين جيران والمجتمع الدولي حول الاتجاه الذي يأمل العالم أن تسير فيه".وتابع قائلا: "نريد التأكد من أن القوى الجديدة وخاصة هيئة تحرير الشام تسمع بوضوح توقعات العالم إذا كانت تريد الاعتراف والدعم".