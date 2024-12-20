بيان مصري رسمي بشأن قيام "مستر بيست" باستئجار الاهرامات لـ100 ساعة

وأثير الجدل بشكل كبير خلال الأيام الماضية في مصر، بعدما قال صانع المحتوى الذي يمتلك أكثر من 337 مليون على قناته على "يوتيوب"، أنه "استأجر أهرامات الجيزة للتصوير فيها لمدة 100 ساعة من أجل صناعة محتوى خاص بهط.وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، إن ما يتردد حول تأجير منطقة الأهرامات "عار تماما من الصحة، وغير وارد بأي شكل من الأشكال"، مضيفة أن ما حدث هو حصول "اليوتيوبر على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية".وتابع البيان أن اليوتيوبر "انتهى من أعمال التصوير بالكامل، ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير ولا لساعة واحدة".وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن اليوتيوبر صوّر "سلسلة أفلام قصيرة داخل المنطقة، مما يعد ترويجا سياحيا لمصر"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير، وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية".وكان "يرافق اليوتيوبر أثريين (خبراء آثار) من المنطقة، للتأكد من التزامه وطاقم التصوير الخاص به بكافة الإجراءات التي تحافظ على المنطقة الأثرية"، وفق البيان.وأوضح اليوتيوبر بيست" الذي اختير وفق مجلة تايم عام 2023 كأحد أكثر مئة شخصية مؤثرة، في تصريحات عبر بودكاست " Beyond The Records"، الأربعاء، أنه لم يحظ بتجربة دخول الأهرامات من قبل ويرغب في "اكتشاف أسرارها".وتابع: "أنا سعيد لأن هناك كل تلك الممرات السرية، ولا أستطيع توقع ما يمكن أن أراه".