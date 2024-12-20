جنبلاط: سأزور سوريا الاحد

نيوز – دولي

أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه سيتوجه إلى دمشق الأحد في زيارة هي الأولى لشخصية لبنانية منذ سقوط النظام السوري، إلى أن استقرار سوريا ضروري لبلاده.

وخلال لقائه عبر الإنترنت، ممثلين عن مجلس العلاقات العربية ـ الأمريكية قال جنبلاط، إن "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان، وهي تحتاج إلى فرصة ومساعدة".

وتابع: "سأزور سوريا الأحد مع أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز أبو المنى".

من جهة أخرى، تحدث عن الانتخابات الرئاسية، إلى "أننا اخترنا دعم ترشيح العماد جوزيف عون للرئاسة، لأنه يمثل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من أجل استقرار لبنان، وهو مهم جدا في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".

واعرب عن امله ان "يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني".

وفيما يتعلق باتفاق بوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، أكد جنبلاط "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار"، وفق الوكالة.

والسبت، أجرى جنبلاط اتصالا هاتفيا بقائد إدارة العمليات العسكرية السورية أحمد الشرع، مهنئا إياه "والشعب والسوري بالانتصار على نظام القمع"، وفق الوكالة.

وكان جنبلاط أول شخصية لبنانية بارزة تتصل بالشرع لتهنئته بإسقاط نظام الأسد، وسيكون أيضا الذي يتجه إلى دمشق منذ 8 كانون الاول الجاري.