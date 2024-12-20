واشنطن تلغي المكافأة المعروضة مقابل الإدلاء بمعلومات عن "الجولاني"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510292-638703175678710342.jpg
واشنطن تلغي المكافأة المعروضة مقابل الإدلاء بمعلومات عن "الجولاني"
دوليات
2024-12-20 | 13:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,016 مشاهدة
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستلغي المكافأة البالغة 10 ملايين دولار والتي عرضتها سابقا مقابل معلومات عن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع وذلك بعد الاتصالات الأخيرة في دمشق.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون
الشرق
الأوسط، باربرا ليف، التي زارت سوريا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين، والذي كلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنها "التقت مع أحمد الشرع (الجولاني) في دمشق ، حيث تم مناقشة المبادئ التي ترغب واشنطن في أن يتم الالتزام بها في عملية الانتقال
السياسي
في سوريا".
وأوضحت ليف أنه "تم التطرق إلى ضرورة عدم السماح بزيادة التهديدات الإرهابية في سوريا".
وأشارت إلى أن "أحمد الشرع أعرب خلال اللقاء، عن استعداده لذلك"، وأنها أبلغته بأن "المكافأة التي كانت سارية لعدة سنوات مقابل معلومات عنه سيتم إلغاؤها".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الخارجية الأمريكية إن "3 دبلوماسيين أمريكيين كبارا قد وصلوا إلى دمشق، للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع".
وبحسب "جريدة الوطن" فإن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة لسوريا "رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر"، مشيرة إلى أن "الوفد ناقش أيضا مع الإدارة الجديدة لسوريا رفع "هيئة تحرير الشام" عن قوائم الإرهاب".
وأشارت "الوطن" إلى أن "لقاء الوفد مع زعيم "هيئة تحرير الشام" كان جيدا ومفيدا".
ويعتبر هذه اللقاء أول اجتماع رسمي مباشر مع حكام سوريا الجدد بقيادة "هيئة تحرير الشام" في دمشق، أملا في استكشاف السبل التي ستتبعها الهيئة، التي كانت في الماضي مرتبطة بتنظيم القاعدة، لإدارة البلاد.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تفتح فيه الحكومات الغربية قنوات اتصال تدريجيا مع هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وتناقش إمكانية رفع اسم الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "NBC" التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن واشنطن تدرس إمكانية رفع جماعة "هيئة تحرير الشام" والتي أطاحت ببشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما أشارت شبكة "NBC" إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يعني إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول زعيم المجموعة.
جدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في 10 مايو 2017 عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات عن "أبو محمد الجولاني" زعيم تنظيم "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حاليا)، وفي العام 2021 أعادت الخارجية نشر الإعلان.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
16:38 | 2024-12-19
الجولاني يبتعد عن أبرز صفتين بالنظام السياسي العراقي ويمنعهما في سوريا الجديدة
01:02 | 2024-12-17
ما هو رد الجولاني على ترشحه لرئاسة سوريا؟
09:41 | 2024-12-16
سوريا.. الجولاني يتحدث عن التجنيد الإجباري والرواتب
12:46 | 2024-12-15
امريكا
سوريا
الجولاني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير للعراقيين.. العاصفة تقترب
محليات
50.69%
02:15 | 2024-12-20
تحذير للعراقيين.. العاصفة تقترب
02:15 | 2024-12-20
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
أخبار الطقس
22.1%
10:37 | 2024-12-19
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
10:37 | 2024-12-19
ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار
اقتصاد
15.99%
02:32 | 2024-12-19
ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار
02:32 | 2024-12-19
السوداني: وجهنا بتثبيت هذه المناسبة عطلة رسمية
سياسة
11.22%
04:01 | 2024-12-20
السوداني: وجهنا بتثبيت هذه المناسبة عطلة رسمية
04:01 | 2024-12-20
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
اخترنا لك
تفاصيل جديدة عن هجوم سوق هدايا عيد الميلاد بألمانيا
16:10 | 2024-12-20
ألمانيا.. مقتل وإصابة العشرات بحادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد (فيديو)
15:18 | 2024-12-20
لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.. روسيا تسمح للرجل المسلم بالزواج من 4 نساء
15:13 | 2024-12-20
لبنان.. العثور على جثث في موقع اغتيال السيد حسن نصر الله
13:28 | 2024-12-20
سوريا.. أول امرأة في الإدارة الجديدة.. ما منصبها؟ (صورة)
12:51 | 2024-12-20
من يحكم امريكا ترامب ام ماسك.. نزاع على كرسي البيت الابيض
12:15 | 2024-12-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.