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تفاصيل جديدة عن هجوم سوق هدايا عيد الميلاد بألمانيا

دوليات

2024-12-20 | 16:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل جديدة عن هجوم سوق هدايا عيد الميلاد بألمانيا
المصدر:
وكالات
4,701 مشاهدة

صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مغدبورغ بوسط ألمانيا مساء الجمعة، مخلفة عددا من الضحايا.

وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق.
 


كما نقلت وكالة فرنس برس عن الإسعاف قوله إن الحادث خلف إصابة 60 إلى 80 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى عددا من الجرحى في حالة "خطيرة".

فيما نقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

وذكرت (إم.دي.آر) أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ تواجدوا في مكان الواقعة، وأن مدير السوق طلب من الجمهور مغادرة وسط البلدة.

ونقلت القناة عن شهود أن سيارة اصطدمت على ما يبدو بالحشد في سوق هدايا عيد الميلاد في الطريق المؤدي لمبنى قاعة البلدية.
 

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في موقع الحادث إن هناك مصابين ممددين على الأرض ويتلقون الرعاية من جانب المسعفين. كما تم نصب خيام حيث يمكن للمصابين تلقي العلاج.

 

وتم إغلاق سوق عيد الميلاد بعد الهجوم المشتبه به، كما تم إيقاف خدمات الترام في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا.

 

وتدفقت سيارات الإسعاف على منطقة السوق الواقعة بالقرب من مبنى البلدية.

 

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته بعدما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد في شمال البلاد مخلفة عشرات المصابين.

 

وقال شولتس في منشور على منصة إكس "المعلومات الواردة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

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