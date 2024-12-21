Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قصة المكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل الجولاني.. ما علاقة العراق؟

دوليات

2024-12-21 | 00:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قصة المكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل الجولاني.. ما علاقة العراق؟
2,313 مشاهدة

السومرية نيوز- دولي
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، عن إلغاء المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار التي كانت مرصودة لأي معلومات تؤدي للقبض على أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت عملية الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

جاء هذا الإعلان بعد لقاء وفد دبلوماسي بقيادة ليف مع الشرع في دمشق، في زيارة هي الأولى لدبلوماسيين أميركيين منذ سقوط الأسد.


وأكدت ليف أن "القرار تم اتخاذه في سياق سياسي جديد يعكس تغير الأولويات الأميركية في سوريا"، مشيرة إلى أن "الاجتماع مع الشرع كان جيداً ويركز على الانتقال السياسي في البلاد وضمان القضاء على التهديدات الإرهابية.


ما هي قصة المكافأة؟


في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، توجه الجولاني إلى العراق وانضم إلى تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. وخلال تلك الفترة، اعتقلته القوات الأميركية وسُجن لخمس سنوات.


مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كُلف من قبل قيادة داعش في العراق بتأسيس فرع في سوريا.


فعاد الجولاني وأسّس تنظيم جبهة النصرة، التي تطورت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام.


عام 2013، ومع اتساع رقعة الحرب في سوريا، أدرجت الولايات المتحدة اسم أحمد الشرع على قائمة الإرهابيين العالميين. إذ مثلت جبهة النصرة، التي كان يقودها آنذاك، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، ونُسبت إليها هجمات انتحارية وحملات عسكرية تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية.


تقارير عدة، بينها تقرير لمركز "ستراتفور" للتحليلات الاستراتيجية (2013)، أكدت أن الجولاني كان يُنظر إليه كأحد أركان المشروع الإقليمي لتنظيم القاعدة.


وأن واشنطن استندت في قرارها إلى دوره المحوري في توسع النصرة، حيث أعلن في إحدى مقابلاته أنه وسّع التنظيم من بضعة رجال إلى آلاف المقاتلين في غضون أشهر.


في 2016، أعلن الجولاني انفصال جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام"، قبل أن تتحول لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام. كان هذا الإعلان نقطة تحول في مسيرته، حيث حاول تقديم جماعته كمكوّن سوري مستقل يسعى لتحرير البلاد من نظام الأسد، متخلياً عن أجندة القاعدة العالمية.


لكن الخارجية الأميركية لم تقتنع. وفي بيان لاحق، وصفت الخطوة بأنها "مناورة تكتيكية" تهدف إلى تحسين صورة الجولاني أمام المجتمع الدولي، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" في 2016.


عام 2017 رصدت واشنطن مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تقود إلى اعتقاله. وجاء هذا القرار في سياق استراتيجيتها لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، وفي ظل تنامي تهديد الجماعات المتطرفة العابرة للحدود.


مع تراجع داعش وانهيار معاقله، برزت هيئة تحرير الشام كأقوى الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا.


وأنشأ الجولاني "حكومة الإنقاذ" لإدارة إدلب، محاولًا كسب تأييد محلي ودولي. لكن واشنطن واصلت تصنيفه كإرهابي، مؤكدة أنه ما زال يشكل تهديدًا للسلم الإقليمي.


في 2021، ظهر الجولاني في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "فرونت لاين" على محطة بي بي إس الأميركية، نافياً تورطه في عمليات خارج سوريا، ومعتبراً أن تصنيفه كإرهابي أمرٌ "غير عادل".


ومع ذلك، لم تغير الولايات المتحدة موقفها.


القرار الأميركي بإلغاء المكافأة المفروضة على الجولاني يعكس تغيراً في النهج، وسط ديناميكيات سياسية وأمنية جديدة في سوريا. وقد يكون الاجتماع الأخير جزءاً من محاولة واشنطن لإعادة ضبط توازن القوى في المنطقة، مستغلة نفوذ الجولاني في إدلب لإعادة رسم خارطة المصالح المشتركة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

الجولاني

مكافأة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
Play
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
Play
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
Play
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Play
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
Play
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
Play
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
Play
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Play
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
اخترنا لك
المنفّذ طبيب سعودي "ملحد".. لماذا حادثة دهس المانيا "سابقة من نوعها"؟
01:17 | 2024-12-21
الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر
01:09 | 2024-12-21
عربي يقيم منذ 2006.. من هو مرتكب حادث الدهس في المانيا؟
00:12 | 2024-12-21
هجوم حوثي على تل ابيب يخلف 37 مصابا
00:02 | 2024-12-21
تفاصيل جديدة عن هجوم سوق هدايا عيد الميلاد بألمانيا
16:10 | 2024-12-20
ألمانيا.. مقتل وإصابة العشرات بحادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد (فيديو)
15:18 | 2024-12-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.