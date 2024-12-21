الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر

وذكر "غابرييل" أن "التحضيرات التي أجرتها لتفجيرات البيجر غير المسبوقة، بدأت منذ عام 2022 ونفذت بعد عامين.وأوضح العميل الذي ظهر ملثما عبر الأمريكية، أن "الموساد الإسرائيلي كان قد علم قبل سنتين بأن "حزب الله" يشتري أجهزة النداء من شركة "غولد أبولو" في تايوان، فبدأ حينها بالتخطيط".وأضاف أن "التحضيرات التي بدأت عام 2022، كانت المرحلة الثانية من عملية تم الإعداد لها منذ 10 سنوات".يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت العديد من المواطنين، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، ابرزهم الامين العام للجزب حسن نصر الله، في 27 ايلول الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.