تحذير أمريكي من تكرار "سيناريو صدام حسين" في سوريا

وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيك أوشينكلوس، في مقابلة مع شبكة "CNN": "أعتقد أنه عند رسم الإدارة الأمريكية لمسار المستقبل في سوريا، يجب على الولايات أن تكون واضحة بشأن ما نحاول القيام به وما لا نحاول القيام به".وأضاف أوشينكلوس أن "ما لا نحاول القيام به هو بناء مثلما حاولنا في العراق".وتابع: "ما نحاول القيام به هو منع ظهور أو توفير ملاذ آمن له، ونحاول التأكد من أن أي حكم في سوريا يحترم حقوق الأقليات والنساء والأكراد والدروز، وما إلى ذلك".واستطرد أوشينكلوس: "نريد أن نضمن أن تتبنى الحكومة السورية الجديدة موقفا غير عدواني تجاه إسرائيل وجيرانها، وأعتقد أن تحقيق هذه الأشياء يعد انتصارًا كبيرًا للولايات وإسرائيل".يأتي ذلك بعد زيارة وفد أمريكي دمشق للمرة الأولى منذ سنوات، ولقائه القيادة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إنها أجرت مناقشة "جيدة وشاملة" في دمشق مع رئيس "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع.وذكرت أن المناقشة تناولت مجموعة من القضايا الإقليمية، فضلاً عن المشهد في سوريا.