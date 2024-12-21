قصف عنيف يستهدف مستشفى في غزة

أعلنت وزارة في قطاع غزة، السبت، عن تعرض عدوان لقصف "إسرائيلي" عنيف.

وقالت الصحة، إن "قصفا عنيفا وغير مسبوق ودون لمستشفى عدوان على قسم الرعاية والحضانة".

وأضافت أن "القصف يتم بشكل مباشر بالقنابل والمتفجرات ونيران الدبابات"، معتبرة أنه "من غير المقبول أن يبقى العالم صامتا وغير قادر على حماية المنظومة الصحية".



وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.