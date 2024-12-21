الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

أعلن الأمريكي، عن تنفيذ ضربات في اليمنية .

وقال الجيش، إنه "نفذ ضربات دقيقة استهدفت منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، مساء السبت، بتعرض اليمنية لغارة .

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.