الشرطة الألمانية: دوافع هجوم ماغديبورغ ليست إسلامية

وقال المسؤول: "ليس لدينا أي دلائل على هجوم بدافع إسلامي، بل على العكس في الواقع، نحن نتحدث عن دوافع مختلفة تماما، عن مجرم غير نمطي".يذكر أن حادثة دهس وقعت في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مساء . أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في الهجوم.وتعتقد أن عملية الدهس والهروب نفذها رجل يبلغ من العمر 50 عاما وكان يتصرف بمفرده. وبحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، تم التعرف على المشتبه به كلاجئ في تموز 2016. ولديه أيضًا تصريح إقامة في ألمانيا.