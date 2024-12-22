ماذا دار بين الجولاني ووزير الخارجية التركي؟

نيوز – دولي

أكد رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الاحد، ان تركيا صديقة للشعب السوري ووقفت معه منذ بداية الثورة، فيما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى ان بلاده ستقف الى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات .

وقال الشرع في مؤتمر صحفي عقده مع الوزير التركي وتابعته نيوز، ان "بحثنا مع وزير الخارجية التركي تعزيز الحكومة المقبلة وحصر السلاح بيد الدولة"، مبينا ان "وزير الخارجية التركي أبدى مساعدة وسنبني علاقات استراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة".

وأضاف ان "تركيا صديقة للشعب السوري ووقفت معنا منذ بداية الثورة"، الى ان "نصف السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة والتحديات أمامنا كبيرة".

وذكر "لا بد من توافق دولي على استقرار ووحدة أراضيها ورفع العقوبات"، مشددا على ضرورة انتهاء العقوبات على بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع".

وتابع "لا بد من تخفيف معاناة السوري بقدر الاستطاعة".

فيما اكد وزير الخارجية التركي ان "الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ ونحن مقبلون على مستقبل مشرق"، لافتا الى "اننا مقبلين على مستقبل واعد ومشرق بشأن سوريا".

وذكر "نقف إلى جانب السوريين ولن نتركهم"، موضحا "انني بحثت مع الشرع استقرار وعودة اللاجئين".

وأشار الى انه "لا بد من تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا"، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة".

وبين انه "يجب أن يكون هناك توافق داخلي في لتلبية جميع الوعود التي قطعناها"، داعيا "العالم العربي الى أن يتواصل مع القيادة الجديدة في والوقت ليس وقت انتظار".

وبين انه "لا مكان لمنظمات الإرهاب في مستقبل سوريا"، لافتا الى ان "الإدارة السورية مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وتابع "لن نسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار بالوجود داخل سوريا"، مشددا على "ضرورة رفع العقوبات عن وإتاحة الفرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق أهدافها".

واكد ان "على إسرائيل احترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها"، موضحا انه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الكردية في مستقبل سوريا".