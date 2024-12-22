من هو الشيباني؟

نيوز – دولي

"من الأسماء المستعارة إلى الدبلوماسية". "القيادة العامة في سوريا" تكشف عن اسم جديد في معادلة السياسة السورية بتكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة في الحكومة الجديدة.

القرار أثار تساؤلات حول شخصية الرجل الذي صعد من أدوار بارزة ومثيرة في ميادين السياسة إلى مشهد يقود فيه دبلوماسية سوريا في أصعب مراحل تاريخها.

فمن هو أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا الجديد؟

الشيباني، المعروف بلقب "زيد العطار"، ينحدر من قرية أبو راسين بريف الحسكة، وينتمي لعائلة عربية.. اشتهر بعدة أسماء مستعارة مثل أبو عائشة، نسيم، وحسام الشافعي.. بدأ مسيرته الدراسية في تخصص الترجمة عبر التعليم المفتوح، لكنه سرعان ما دخل في تعقيدات المشهد السوري.

والشيباني من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من مواليد 1987 ويحمل إجازة في الأدب الإنكليزي من دمشق.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فقد حصل الشيباني على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، وأكمل الدكتوراه في ذات التخصص ويدرس حاليا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال.

انضم للانتفاضة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 وأسس كذلك إدارة الشؤون السياسية.

وكان الشيباني من أبرز مؤسسي هيئة تحرير الشام إلى جانب أحمد الشرع المعروف سابقا بـ"أبو محمد الجولاني"، وشغل لاحقا منصب المسؤول الإعلامي في مركزية الجبهة، إذ تولى الإشراف على المراسلات بين الجولاني وقيادات التنظيمات، ليصبح واحدا من أبرز مهندسي الاتصالات السياسية والعسكرية في الجبهة.

ومع تكليفه بحقيبة وزارة الخارجية، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات هائلة، أبرزها إعادة بناء العلاقات مع دول المنطقة واستئناف الحوارات الدولية.

فهل يتمكن الشيباني، من تجاوز إرث الماضي وبناء مسار جديد لسوريا في المشهد العالمي؟