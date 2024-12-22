ترامب يتعهد بوقف الفوضى في الشرق الأوسط

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الأحد، بوقف الفوضى في والحرب في أوكرانيا.

وقال في له، "أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسا للولايات وسأقوم بتغييرات كبيرة في والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين". وأضاف "سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات بشكل سخيف"، مشددا "سنبدأ عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة". ولفت "سأوجه لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة"، مضيفا "سأوقف الفوضى في والحرب في أوكرانيا وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".