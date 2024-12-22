تقرير يكشف: الموساد اقترح ضرب إيران للضغط على الحوثيين

وأضافت القناة: "خلال المناقشات التي جرت على المستوى السياسي، قال برنياع إنه يجب أن نتقدم للأمام، فإذا هاجمنا الحوثيين فقط، فلن يكفي ذلك".وأشارت إلى أنه "جرت خلال اليوم الماضي، عدة مناقشات دراماتيكية بين روساء في قمة الهرم الدفاعي".في غضون ذلك، توعّد "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالتحرّك "بقوة وتصميم" ضد الحوثيين، وذلك غداة إطلاقهم صاروخاً من أصاب تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح.وقال نتنياهو في مقطع بثه مكتبه: "كما تصرّفنا بقوة ضد الأذرع المسلحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضد الحوثيين... بقوة وتصميم وحنكة".واتهم نتنياهو الحوثيين بـ"تهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي"، مشدداً على أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التهديدات".وكان "الإسرائيلي" أعلن يوم السبت، أن صاروخاً أطلق من سقط قرب تل أبيب بعد فشل محاولات لاعتراضه، وأشار مسعفون إلى أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا الزجاج، بينما تعرض 14 آخرون لكدمات خلال التدافع إلى الملاجئ.