الصحة العالمية بشأن غزة: معظم الخدمات الصحية مدمرة

اكدت منظمة العالمية، اليوم الأحد، أن معظم الخدمات في قطاع مدمرة.​

وقالت المتحدثة باسم منظمة العالمية مارغريت هاريس، "معظم الخدمات في قطاع تعرضت للتدمير، ونحاول إرسال بعثات طبية وآخر تأجل دخولها لغزة بسبب القصف".

وكشفت "نطلب بصورة يومية من الاحتلال التوجه للمساعدة لكنها ترفض وسلطات الاحتلال ترفض طلباتنا للدخول للمساعدة في قطاع غزة"، مشددة "نحاول يوميا إيصال المساعدات الطبية للقطاع".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.