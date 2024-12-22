في سوريا.. توجيهات جديدة تخص مداهمة المنازل

وأشارت القبض على "عنصر سابق في فرع السياسية بحوزته قنبلة بعد خلاف مع شخص آخر".

وشددت على "منع المظاهرة المسلحة تماما حتى حمل السكاكين"، لافتة إلى أنه "ممنوع دهم أو دخول منزل من دون وجود القطاع".



وأوضحت أن "العقوبات ستكون شديدة ورادعة ولن نسمح بأي تجاوزات"، مشيرة إلى أنه "يمكن استقبال أي شكوى بمقر قيادة القطاع قرب فرن شمدين الحزب سابقا".