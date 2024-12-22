أنقرة ترجح نهجا مختلفا لترامب بملف دعم "المقاتلين الكرد"

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" في دمشق، أنه "عندما ننظر إلى مصالح الولايات المتحدة، عندما نجري عملية حسابية لمعرفة الجهة الأكثر أهمية بين تركيا ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يدرك ترامب فورا المعادلة".وأضاف فيدان أن ترامب رأى أنه "لا حاجة لتواجد الولايات هنا. لم يستطع أن يفهم سبب وجود (القوات الأمريكية) هناك والفائدة من ذلك"، ورجّح أن يغيّر الرئيس الأمريكي المنتخب الوضع الراهن.وتابع قائلا: "أعتقد أن ترامب سيتعامل مع هذه القضية على نحو مختلف في الولاية الجديدة، بإرادة أكثر تصميما وقوة، تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية فقط".