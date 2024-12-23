الكرملين على خط أزمة أسرية.. أسماء الأسد "لم تطلب الطلاق"

وقال الكرملين إنه لا صحة للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن طلب زوجة بشار الأسد الطلاق.وكان بشار الأسد قد التحق بأسرته في موسكو بعد أن دخل مسلحو الفصائل المسلحة دمشق لتنهي حكم عائلته التي استمر أكثر من نصف قرن.وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري منح الأسد وعائلته حق اللجوء لأسباب إنسانية.وخلال الأيام الماضية انتشرت تقارير إعلامية عن طلب أسماء الأسد، زوجة بشار، طلبا بالانفصال ما قد يعطيها فرصة لإمكانية العودة إلى لندن.وأسماء الأسد تحمل الجنسية البريطانية، وهي تسعى بحسب التقارير التي نشرت مؤخرا للتواصل مع محاماة في لندن من أجل تسهيل الانتقال للعاصمة مستفيدة من إصابتها بمرض سرطان الدم.وتقول التقارير إن أسماء الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في .