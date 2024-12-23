الثاني خلال أيام.. 9 قتلى بحادث مروع في إيران

وقال مدير جمعية الهلال في سيستان وبلوشستان محمد سجادي ان "9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في الحادث الذي اصطدمت فيه حافلة بشاحنة وقود قرب زاهدان".والسبت، قتل 10 أشخاص إثر سقوط حافلة ركاب في واد في لرستان في غرب .وسجلت سقوط أكثر من 20 ألف قتيل في حوادث سير بين اذار 2023 واذار 2024، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن منظمة الطب الشرعي التابعة للقضاء الإيراني.وفي اب، قُتل ما لا يقلّ عن 28 باكستانيا كانوا في طريقهم إلى لأداء مراسم زيارة دينية عندما تحطمت حافلتهم .وفي حزيران 2004، قضى أكثر من 70 شخصا في حريق هائل نجم من اصطدام صهريج بنزين بحافلة ركاب في محافظة سيستان وبلوشستان.