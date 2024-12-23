الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروس فورا

جاء ذلك في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة تضمن تحديثا للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفير إلى بيلاروس، أو هناك، والذي تابع: "تدعو الوزارة إلى عدم السفر إلى بيلاروس. ويتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروس مغادرة البلاد على الفور".وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس لأن المعابر الحدودية مع المجاورة قد تغلق دون سابق .وكانت الأمريكية قد نشرت دعوة للأمريكيين في أغسطس 2023 لمغادرة بيلاروس بسبب إغلاق بعض نقاط التفتيش على الحدود مع ليتوانيا.