إيران تدعو مواطنيها لعدم السفر الى سوريا

وقال بقائي في بيان نشر في صفحة الخارجية على "تلغرام": "نوصي بشدة مواطني بلدنا بعدم السفر إلى سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة والوضع غير المستقر الذي نشأ في هذا البلد".وفي وقت سابق من هذا اليوم قالت الوزارة أنه ليس لدى "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في حاليا، مشددا على أن "الجميع بالمنطقة يؤمن بضرورة صيانة ووحدة أراضيها وتحديد شعبها مصيرها دون تدخل أجنبي مخرب".