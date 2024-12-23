روسيا تتواصل مع السلطات السورية الجديدة

ومنحت الرئيس السابق بشار وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطرت الفصائل المسلحة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة من السوري.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إنه يعتزم التحدث مع الرئيس السوري السابق بشار .



وأكد الرئيس أن "روسيا لم تُهزم في بل حققنا أهدافنا هناك".



وأضاف: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا في لأغراض إنسانية وكذلك البحرية".