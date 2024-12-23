15 مليار دولار.. هذه خسائر لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديث نقلته "روسيا اليوم"، وتابعته نيوز، إن "خسائر الاقتصاد اللبناني المباشرة وغير المباشرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على تبلغ نحو 15 مليار دولار".وأوضح الوزير اللبناني أن تلك التكلفة الإجمالية تشمل عملية الدمار الواسعة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على وتدمير وحدات سكنية ومنشآت للدولة ومرافق وبنية تحتية، وخسائر غير مباشرة تعرض لها نتيجة هذا العدوان.ومنذ أن أعلن حزب الله فتح جبهة "إسناد" لغزة غداة شن حماس في السابع من أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على أطلق شرارة الحرب في القطاع الفلسطيني، شهدت الحدود بين ولبنان تبادل إطلاق نار شبه يومي مع حزب الله.