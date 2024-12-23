الحوثيون يعلنون استهداف عسقلان ويافا

وقال يحيى المتحدث العسكري باسم الحوثيين:، "استهدفنا بمسيرات موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في عسقلان ويافا".

وأضاف أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على ورفع الحصار عنها".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.