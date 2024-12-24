تفاصيل مثيرة حول حياة الديناصورات.. ما علاقة السعودية؟

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كشف عالم الآثار علي الغبان عن وجود الديناصورات في قبل ملايين السنين.

وقال في تصريح صحفي: ان "الديناصور كان لديها وجود في الجزيرة العربية، حيث وجد في المملكة عظام أحافير ديناصور يعرف بديناصور تعود إلى 72 مليون سنة قبل الوقت الحاضر".

وأضاف الغبان : "هذا الموضوع لم يتوسع البحث فيه، وتم العثور عليها بمنطقة التي تسمى الآن بنيوم، أثناء البحث عن البترول"، إلى أن "الديناصورات حقيقية حيث وجدت أحجام كاملة للديناصورات ببعض المناطق في العالم".