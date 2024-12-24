الإدارة السورية الجديدة تقرر دمج الفصائل بوزارة الدفاع

نيوز – دولي

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع ضم قادة الفصائل العسكرية مع القائد أحمد الشرع، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وأوضحت الإدارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد".

وأكدت مصادر مطلعة أن "الاتفاق يهدف إلى إنهاء حالة التشتت بين الفصائل المسلحة وتوحيد جهودها تحت قيادة مركزية واحدة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة القانون".

ووفقًا للمصادر، فإن وزارة الدفاع ستتولى مسؤولية تنظيم الأفراد والأسلحة وفقًا للقوانين العسكرية، مع توفير التدريب اللازم لدمج المقاتلين في السوري الجديد.