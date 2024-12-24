الأمم المتحدة: المجاعة تتفشى في السودان

وبحسب تقرير مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن "المجاعة التي تم عنها في آب 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة في الفترة من تشرين إلى تشرين الثاني 2024".فيما يواجه 638 ألف شخص المجاعة في هذه المخيمات، بحسب تقرير اللجنة، وهي مبادرة تضم وكالات للأمم وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.ومنذ نيسان 2023 تدور حرب بين بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.وأظهر التقرير أن "انعدام الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين كانون 2024 وأيار 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك".