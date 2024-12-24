إيران تصدر عفوا عن علي دائي

وبموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي (54 عاما) من العودة إلى كرة القدم، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية في البلاد.وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في سبتمبر 2022 عقب وفاة الكردية مهسا .