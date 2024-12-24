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"باركر" يحقق اقترابا قياسيا من الشمس
دوليات
2024-12-24 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
159 مشاهدة
أفادت
وكالة
ناسا الأمريكية للفضاء بأن المسبار الشمسي "باركر" سجل، في عيد الميلاد، اقترابا قياسيا من الشمس، حيث وصل إلى مسافة 6.1 مليون كيلومتر فقط من سطحها، وهي المسافة الأقرب التي يحققها أي جسم من صنع الإنسان حتى الآن.
وبحسب الوكالة، فإن المسبار وصل إلى هذه المسافة في وقت الظهيرة، رغم أنه لا يمكن التحقق من ذلك بشكل فوري بسبب انقطاع الاتصال مع الأرض لعدة أيام.
وأوضحت ناسا أنها لا تتوقع استلام إشارات من المركبة قبل يوم 27
ديسمبر
(بتوقيت الساحل
الشرقي
للولايات المتحدة).
كما أضافت أن البيانات المتعلقة بالاقتراب الشمسي لن تكون متاحة إلا بعد نهاية يناير المقبل، عندما يتم توجيه الهوائي الرئيسي للمسبار نحو الأرض، بحسب عالم الفيزياء الفلكية فولكر بوتمر من
جامعة
جوتينجن
الألمانية
.
وأشار بوتمر، الذي يساهم في المشروع ضمن
الفريق
الألماني المشارك في المهمة، إلى أن تحليل البيانات وفهمها سيتطلب عدة سنوات من الدراسة.
وتأتي هذه البيانات ضمن مهمة "باركر" لفهم ظواهر شمسية مثل الرياح الشمسية والعواصف الشمسية، التي تطلقها الشمس إلى الفضاء.
ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن المسبار، الذي يبلغ حجمه حجم سيارة صغيرة، يطير بسرعة تصل إلى 690 ألف كيلومتر في الساعة عند أقرب نقطة له من الشمس.
كما يتحمل درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، بفضل درعه الحراري المكون من مادة الكربون، والذي يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 1400 درجة مئوية.
يُذكر أن "باركر" تم إطلاقه في أغسطس 2018، وهو في مدار إهليلجي حول الشمس يقترب ويبتعد عنها بشكل متكرر. وقد سجل المسبار أقرب مسافة له من الشمس في أكتوبر 2018، حيث وصل إلى 42.7 مليون كيلومتر، ليصبح بذلك أول مركبة فضائية تقترب إلى هذا الحد. ومنذ ذلك الحين، تواصل المركبة استكشاف المناطق القريبة من الشمس.
ويُتوقع أن يقترب المسبار مجددًا من الشمس إلى مسافة مماثلة في 22 مارس و19 يونيو المقبلين، حيث يواصل العلماء دراستهم للأحداث الشمسية المثيرة التي يلتقطها المسبار.
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