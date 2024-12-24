ترامب يكشف عن سعيه "بقوة" لتطبيق عقوبة الإعدام

وجاء بيان على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ردا على الرئيس يوم الاثنين، أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.وقال ترامب: "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".وأعاد تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضا لعقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير 2021.