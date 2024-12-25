ركاب يخرجون من الموت بعد تحطم الطائرة الأذرية في كازخستان (فيديو)

ويبين الفيديو خروج العديد من الركاب من حطام الطائرة التي انشطرت الى نصفين، وهم أحياء وبحالة صحية جيدة، وسط أجواء من الرعب والذهول.وتحدثت وسائل إعلام عن نحو 13 شخصا من الحادث من أصل 72 راكبا كان على متن الطائرة.ويظهر في الفيديو وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني لإخلاء المصابين من الطائرة المنكوبة.