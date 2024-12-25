"طيران الإمارات" تُمدد إلغاء الرحلات الى بغداد

وأكدت أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى عبر دبي كنقطة عبور (ترانزيت) من نقطة انطلاقهم.وحسب إشعار لـ"طيران الإمارات"، فقد تم تمديد إلغاء جميع رحلات من وإلى حتى تاريخ 15 كانون الثاني (يناير) 2025، كما أفادت بأنه لن يتم قبول المسافرين الذين يخططون للسفر إلى عبر دبي كنقطة عبور (ترانزيت) من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.من جهتها، تستمر رحلات شركة "فلاي دبي" إلى في العمل كالمعتاد، وسيتم قبول العملاء الذين يحملون حجوزات مؤكدة مع "فلاي دبي" ولديهم كوجهة نهائية بالسفر، لافتة إلى أنه يُنصح للعملاء بمتابعة حالة رحلاتهم بشكل منتظم عبر الموقع الإلكتروني للشركة.