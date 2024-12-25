اردوغان يضع خيارين أمام المسلحين الأكراد

وفي تصريحات حازمة، قال أردوغان: "إما أن المسلحون الأكراد في أسلحتهم أو يُدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم"، مضيفاً أن العمليات ضد الجماعات التي تصنفها إرهابية ستستمر حتى تحقيق الاستقرار الكامل.وأضاف أن ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في المرور على حدودها مع في صيف العام المقبل، مع إغلاق المدارس وعودة أعداد كبيرة من اللاجئين، حسب رويترز.