إيران تحذر السوريين: لا تفرحوا مبكرا!

وقال عراقجي، بحسب أنباء "إيسنا"، "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع هناك."وأوضح عراقجي بأن "من يعتقدون حاليا بتحقيق انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان.وتأتي تصريحات عراقجي بعد أن "رفض وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني تحذيرات مماثلة وجهها المرشد الإيراني، علي خامنئي، وكان خامنئي قد قال، في ألقاها خلال حفل ديني بالعاصمة طهران، يوم الأحد، إنه يتوقع تجدد المقاومة من جانب السوريين ضد القيادة الجديدة في البلاد.وحذر الشيباني من "مغبة نشر الفوضى في بلاده".وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، "يجب على احترام إرادة السوري وسيادة وسلامة البلاد".وأضاف الشيباني "نحذرهم من نشر الفوضى في ونحملهم كذلك مسؤولية تداعيات التصريحات الأخيرة".