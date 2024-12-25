ما حقيقة حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي؟

نيوز – دولي

كشفت السورية، اليوم الأربعاء، حقيقة حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي.

وقالت الوزارة في بيان تابعته نيوز، ان "انتشرت اليوم على بعض التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي".

وأضاف: "أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرا".

وتابع "نؤكد أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير حلب أقدمت عليه مجهولة"، لافتا الى ان "أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا".

وتظاهر عشرات الآلاف من الطائفة العلوية في مدن حمص واللاذقية وطرطوس والقرداحة في الساحل السوري تنديدا بهجوم مفترض على مقام ديني في حلب، غداة تصريحات إيرانية بأن المستقبل "مليء بالتطوارت".

وجاءت المظاهرات الغاضبة بعد "حرق مقام أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب"، وقتل 5 مدنيين من حراس المقام يوم الثلاثاء.

ولم تعرف بعد الجهة التي أقدمت على الهجوم المفترض، ولم تعلق الإدارة السورية الجديدة بعد على هذه الحادثة.

وأعلنت السلطات السورية حظرا ليليا للتجول في حمص وبانياس وجبلة بعد التظاهرات.

وردد متظاهرون شعارات مثل "بالروح بالدم نفديك يا خصيبي"، و"واحد واحد واحد السوري واحد".