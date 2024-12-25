حاول انزالها على سطح مستو.. تفاصيل جديدة عن حادث الطائرة الاذرية

نيوز – دولي

كشف مصدر في صناعة الطيران، اليوم الأربعاء، أن طياري الخطوط الأذربيجانية "آزال" حاولا حتى النهاية تجنب وقوع الحادث.

وقال "لقد نظرنا إلى جميع لقطات الفيديو وبيانات الرادار الخاصة بالطائرة، وتبين أن الطيارين حاولا إبقاء الطائرة في السماء لفترة طويلة وتجنب الاصطدام".

وتابع: "هناك معلومات تفيد بأن القبطان حاول الهبوط بالطائرة على قطعة أرض خالية، حيث كان هناك سطح مستو، بالقرب من مطار أكتاو".

وفي السياق ذاته، قال في الشيشان "كان هناك طفلان من الشيشان على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان"، لافتا الى انه "تم نقل أحد الأطفال إلى المستشفى، وما زال مصير الثاني مجهولاً".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الأعضاء في رابطة المستقلة، حول حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو: "طائرة من وزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبي ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية".

وأضاف: "واثق من أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو"، لافتا الى أنه "سيتم أيضا تنسيق عمل الأجهزة المختصة بشأن جميع المسائل المتصلة بالمأساة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة الشيشان الروسية، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة الشيشان الروسية.

وتحطمت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية من طراز "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني بالقرب من مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.

وبحسب الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وأفاد مكتب المدعي العام في أذربيجان أن 32 شخصًا من بين هؤلاء نجوا، ومن بين الضحايا عشرة روس على الأقل وهم في المستشفيات.