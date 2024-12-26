بعد التوترات الأخيرة.. الطائفة العلوية تصدر بيانا إلى أهالي حمص





-نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله.



-نطالب القيادة العامة الجديدة إصدار قرار يجرم كل من يستخدم العبارات والمضامين والتوجهات الطائفية.



-نهيب بأبنائنا الإسراع بتسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة وتسهيل آلية التسليم والتسويات خلال مدة أقصاها 5 أيام.



-نطالب الجهات المختصة بمتابعة ملابسات الحوادث الأخيرة وتقديم الفاعلين إلى .



-نتوجه إلى كافة المواطنين في حمص بالمحافظة على السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات والدسائس والفتن وأصحاب المشاريع الخارجية.



-نتوجه إلى القيادة العامة أن تقف بحزم ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة. وقال البيان الذي نشرته غرفة عمليات "ردع العدوان" التابعة للحكومة السورية المؤقتة على موقع "تلغرام" اليوم الخميس: لأهلنا في محافظة حمص نؤكد نحن أبناء المجتمع الأهلي على ما يأتي:-نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله.-نطالب القيادة العامة الجديدة إصدار قرار يجرم كل من يستخدم العبارات والمضامين والتوجهات الطائفية.-نهيب بأبنائنا الإسراع بتسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة وتسهيل آلية التسليم والتسويات خلال مدة أقصاها 5 أيام.-نطالب الجهات المختصة بمتابعة ملابسات الحوادث الأخيرة وتقديم الفاعلين إلى .-نتوجه إلى كافة المواطنين في حمص بالمحافظة على السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات والدسائس والفتن وأصحاب المشاريع الخارجية.-نتوجه إلى القيادة العامة أن تقف بحزم ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

وشهدت سوريا يوم امس الأربعاء (25 كانون الأول 2024) احداثا امنية وسياسية متوترة على المستوى الشعبي، حيث شهدت تظاهرات من العلويين هناك (طائفة الرئيس السابق بشار الأسد)، احتجاجا على مقطع فيديو متداول اظهر حرق مرقد "ابي عبد الله الخصيبي"، وهو واحد من ابرز أئمة العلوية، قبل ان يتم فض التظاهرات ثم الإعلان عن مقتل واصابة 24 فردا من عناصر الداخلية السورية.