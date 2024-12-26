تقارير عن "معاناة أسماء الأسد" وقرب موتها.. هل هي محاولة تأثير للسماح بدخولها لبريطانيا؟

وقالت صحيفة التيليغراف، ان أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار ، حصلت على فرصة 50/50 للبقاء على قيد الحياة بسبب إصابتها بسرطان الدم .وبحسب التقرير، تم عزل وإبعادها عن الآخرين من أجل منع إصابتها بالعدوى أو الإصابة بأمراض أخرى، نتيجة ضعف المناعة.وقالت مصادر على اتصال بعائلة لصحيفة التلغراف إن أسماء، فواز الأخرس، كان يعتني بابنته في وهو "منفطر القلب" بسبب حالتها.وفي أيار الماضي، تم عن إصابة أسماء بسرطان نخاع العظم او سرطان الدم، وذلك بعد نحو 5 سنوات على شفائها من سرطان الثدي.ويرى مراقبون ان الطريقة التي تم فيها عن تردي حالة بشكل مفاجئ، رغم انها مصابة منذ 7 اشهر، فضلا عن استخدام عبارات "والدها يعتني بها في وهو مفطور القلب"، تحمل الكثير من الإشارات، حيث تم ذكر ان والدها يعتني بها وليس زوجها او عائلتها، في محاولة إشارة ربما الى ان أسماء "لا علاقة لها بعد الان ببشار الأسد"، كما ان استخدام عبارات "مكسور القلب"، هي ربما أيضا محاولات للتأثير عاطفيا على العالم ما يجعل الحكومة البريطانية تحت ضغط قبول استقبال أسماء .فاسماء تحمل الجنسية البريطانية حيث ولدت وتربيت هناك، وخلال الأيام القليلة الماضية، كشفت تقارير ان أسماء طلبت الطلاق وتريد الانتقال الى بريطانيا، لكن روسيا نفت هذه التقارير.ولا تستطيع أسماء الدخول الى فهي مفروضة عليها عقوبات وممنوع عليها السفر او دخول بريطانيا، بعد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، كما فرضت أمريكا عقوبات إضافية على أسماء متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية كما شملت العقوبات الأميركية أفرادا من عائلتها، بمن فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.وبعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها "موضع عقوبات" على الرغم من حملها جواز سفر .