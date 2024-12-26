تركيا.. توقف الملاحة في مضيق البوسفور

وقالت شركة تريبيكا للشحن ووزارة أن "حركة الملاحة في مضيق البوسفور توقفت، بعد تعطل محرك ناقلة نفط أثناء عبورها المضيق الذي يمر عبر إسطنبول في اتجاه .وذكرت تريبيكا أن "ناقلة النفط (كورديليا مون)، التي ترفع علم بنما، والمتجهة إلى روسيا، تعرض محركها لعطل بالقرب من منطقة ينيكوي، وأنه تم إرسال سفينة مساعدة إلى مكان الحادث".